Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

2020 – 2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Fenerbahçe, transfer için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Wolfsburg’dan Marcel Tisserand’ı takıma katmaya hazırlanan sarı lacivertli kulüp transfer hareketliliğini sürdürüyor.

Jailson’un takımdan ayrılmasıyla birlikte sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için Çin’den gelen 5 milyon dolarlık teklifi kabul ettiği belirtildi. Jailson’un yeni adresinin Çin olacağı öğrenildi.

Son günlerde İtalya’da Genoa kulübüne transfer olan Zajc ile birlikte Tolgay Arslan, Mevlüt ve Alper Potuk da veda etmişti.

Gündem forvet ve stoper

Fenerbahçe forvet ve stoper transferlerine odaklanmış durumda. Stoper için Wolfsburg’da forma giyen Marcel Tisserand’ın takıma katılması beklenirken, bu çerçevede sarı lacivertli kulübün Twitter resmi Twitter hesabından ‘uçak’ emojisi ile bir paylaşım yapması heyecan yarattı.