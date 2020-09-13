İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın telefonda motivasyon konuşması yaptı
Test sonucu pozitif çıkan Sergen...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete...
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Iğdır'da karantinada olması gereken bir...

Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

2020 - 2021 sezonunda transferlerinde hız kesmeyen Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp Tisserand ile stoper takviyesi yapacak.

13 Eylül 2020 Pazar 21:18
Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Takip Et:

2020 – 2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Fenerbahçe, transfer için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Wolfsburg’dan Marcel Tisserand’ı takıma katmaya hazırlanan sarı lacivertli kulüp transfer hareketliliğini sürdürüyor.


Jailson’un takımdan ayrılmasıyla birlikte sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için Çin’den gelen 5 milyon dolarlık teklifi kabul ettiği belirtildi. Jailson’un yeni adresinin Çin olacağı öğrenildi.

Son günlerde İtalya’da Genoa kulübüne transfer olan Zajc ile birlikte Tolgay Arslan, Mevlüt ve Alper Potuk da veda etmişti.

Gündem forvet ve stoper

Fenerbahçe forvet ve stoper transferlerine odaklanmış durumda. Stoper için Wolfsburg’da forma giyen Marcel Tisserand’ın takıma katılması beklenirken, bu çerçevede sarı lacivertli kulübün Twitter resmi Twitter hesabından ‘uçak’ emojisi ile bir paylaşım yapması heyecan yarattı.



Son Güncelleme: 13.09.2020 21:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMarcel Tisserand
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de batı konferansının ilk finalisti belli oldu! Lakers finalde!
NBA'de batı konferansının ilk finalisti belli oldu! Lakers finalde!
Kylian Mbappe sezon sezonunda PSG ile yolları ayırabilir
Kylian Mbappe sezon sezonunda PSG ile yolları ayırabilir
Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak
Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak
MKE Ankaragücü - Erzurumspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
MKE Ankaragücü - Erzurumspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Galatasaray'da Avrupa mesaisi başladı, Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Avrupa mesaisi başladı, Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı

Popüler Haberler

Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
2020 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2020 Rapor parası ödemesi ne kadar?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Formula 1 biletleri ne kadardan satışa sunulacak? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2020
Netflix'te İzlenmesi Gereken En İyi Filmler
Denizbank mobil şubesiz ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.99'a indi!
Telefonu olmayan SMS koduyla eczaneden nasıl maske alacak, ne yapacak?
Turkcell 2. el telefon alış ve satışı başladı! Turkcell 2. El telefon alım ve satım fiyatları
SGK ve Bağkur emekli aylıkları maaş farkları ne zaman ödenecek?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2020 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
TV8 Kırmızı Oda konusu ve oyuncuları kimler? Dizi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.