Fenerbahçe, Manuel Pellegrini’yi takımın başına getirmek istiyor

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak bir kez daha Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalan Fenerbahçe, yeni sezonda arzu ettiği şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi’ne kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek ve gidecek olan futbolcular belirlenmeye çalışılırken bir yandan da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Yeniden başkan seçilmesi beklenen Ali Koç’un dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini’ye teklif yaptığı öğrenildi.

Başkan Koç, geçen günlerde yaptığı basın toplantısında teknik direktör sorunun 1 Haziran itibariyle çözüleceğini söylemişti. Başkanın bu söylemleri sonrasında Türkiye ve dünya basınlarında birçok teknik direktör adayı gösterildi. Şili spor sitesi Encancha’nın iddiasına göre Fenerbahçe, Real Betis’in başında yer alan Manuel Pellegrini’ye resmi teklif götürdü. Sarı lacivertli yönetim, Pellegrini’nin menajeri ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

Şilili teknik adamın Fenerbahçe’ye ne yanıt vereceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.