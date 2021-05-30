Fenerbahçe, Manuel Pellegrini’yi takımın başına getirmek istiyor

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak bir kez daha Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalan Fenerbahçe, yeni sezonda arzu ettiği şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi’ne kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek ve gidecek olan futbolcular belirlenmeye çalışılırken bir yandan da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Yeniden başkan seçilmesi beklenen Ali Koç’un dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini’ye teklif yaptığı öğrenildi.
Şilili teknik adamın Fenerbahçe’ye ne yanıt vereceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00