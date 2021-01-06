Fenerbahçe, Maestrosunu İtalya'da buldu!

Hücuma çıkmakta zorluk yaşayan Fenerbahçe kadrosuna 10 numara pozisyonunda oynayabilecek, takımı yönlendirebilecek ve oyunu açabilecek bir oyuncu arayışına başladı. Erol Bulut’tan bu doğrultuda istenen raporlar sonucunda belirlenen isimler değerlendirilirken Sportif Direktör Emre Belezoğlu aranılan oyuncuyu İtalya’da buldu.

Ligin 17. Haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe’de eksikler değerlendirilirken öncelikli konu olarak oyunu açabilecek ve takımı yönlendirebilecek bir Maestro arıyor.

Transfer için Emre Belezoğlu çalışmalarına devam ederken 10 numara pozisyonunda oynayacak isim İtalya’da bulundu. Erol Bulut’un isteklerini tamamı ile karşılayan ve sunulan oyuncu Emre Belezoğlu harekete geçti.

Fenerbahçe Filippo Falco’yu istiyor

İtalyan medyasında yer alan iddialara göre İtalya Serie B’de Lecce takımında forma giyen Falco için harekete geçildiği açıklandı.

Serie A’nın güçlü takımlarından Fiorentina’nın da Filippo Falco ile ilgilendiği açıklanırken oyuncunun bonservis bedeli ve yapılacak tekliflerin değerlendireceği açıklandı.

Lecce Falco’nun bonservisi olarak 1,5 milyon Euro olarak açıklarken Fenerbahçe’den 1,5 milyon Euro ve üzeri tekliflerin değerlendirileceği açıklandı. Fenerbahçe’nin ise Filippo Falco’ya 3 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

Filippo Falco kimdir?

11 Şubat 1992 yılında İtalya Taranto’da doğan Falco forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilmektedir. Kanatlarda da forma giyebilen Falco genel olarak forvet arkası oynamaktadır.

Bu sezon Lecce ile 11 maça çıkan Falco 2 gol atarken 1’de asist yaparak takımına katkı sağladı.