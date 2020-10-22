Fenerbahçe maçına hazırlanan Trabzonspor'da Ekuban ve Abdülkadir Parmak antrenmanlara katılmadı!

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ederken yapılan antrenmanlarda Ekuban ve Abdülkadir Parmak’ın olmaması dikkat çekti.

Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Trabzonspor’da hazırlıklar devam ediyor.

Eddie Newton yönetiminde hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde basına kapalı antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanda Milli arada Gana’da Covid-19 olan ve testi pozitif çıkan Caleb Ekuban ve sakatlığı nedeni ile riske edilmek istenmeyen Abdülkadir Parmak antrenmanlara katılmadı.