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Fenerbahçe maçına hazırlanan Trabzonspor'da Ekuban ve Abdülkadir Parmak antrenmanlara katılmadı!

Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'da galibiyet için antrenmanlara ara verilmeden devam ediliyor. Milli ara sonrasında takıma katılan oyuncularla çalışan teknik adam Eddie Newton Covid-19 testi pozitif çıkan Ekuban ve sakatlığı devam eden Abdülkadir Parmak'ı antrenmana almadı.

22 Ekim 2020 Perşembe 20:21
Fenerbahçe maçına hazırlanan Trabzonspor'da Ekuban ve Abdülkadir Parmak antrenmanlara katılmadı!
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ederken yapılan antrenmanlarda Ekuban ve Abdülkadir Parmak’ın olmaması dikkat çekti.


Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Trabzonspor’da hazırlıklar devam ediyor.

Eddie Newton yönetiminde hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde basına kapalı antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanda Milli arada Gana’da Covid-19 olan ve testi pozitif çıkan Caleb Ekuban ve sakatlığı nedeni ile riske edilmek istenmeyen Abdülkadir Parmak antrenmanlara katılmadı.



Son Güncelleme: 22.10.2020 20:21
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeAntrenmanEkubanAbdülkadir Parmak
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