Fenerbahçe lige moralli başlamak için The Land Of Legends kupasını istiyor!

Süper Lig’in başlamasına az bir süre kalırken lig öncesinde düzenlenen The Land Of Legends Cup finali geldi çattı. Finalde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin aklında ise kupayı kazanarak lige morali başlamak.

Erol Bulut yönetiminde sıfırdan takım kurarak şampiyonluk parolası ile lige başlayacak Fenerbahçe lig öncesinde kampında çalışmalara devam ederken Legends Cup’ı kazanarak lige moralli başlamak istiyor.

Gerek uygulanan saha içi çalışmalarında ki oyuncuların hırsı ve isteği gerekse ağır antrenman şartlarına rağmen mutlu olan oyuncular Bulut’u mutlu ederken hazırlık maçlarında eksi olarak nitelendirilen konuların çalışmaları da devam ediyor.

Lige moralli girmek isteyen Fenerbahçe’de ise antrenman çalışmaları ve Legends Cup hazırlıkları kaldığı yerden sürüyor. Oyunculara bol bol tavsiye veren Erol Bulut tecrübeli oyuncuların da genç oyuncularla ilgilenmesini istiyor.