Fenerbahçe kupada turladı! Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası
’nda son 16 turu maçları, Fenerbahçe
ile Kasımpaşa
’nın oynadığı maçla sona erdi. Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmayı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Maçtaki tek gol 51. dakikada Samatta
’dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe çeyrek finale çıkarken, Kasımpaşa kupaya veda etti.
Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Alanyaspor’un ardından adını çeyrek finale yazdıran son takım, Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler Kasımpaşa engelini de aşarak adını son 8 takım arasına yazdırdı ve kura çekimini beklemeye başladı.
Son Güncelleme: 15.01.2021 02:29
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