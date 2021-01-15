Fenerbahçe kupada turladı! Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

’nda son 16 turu maçları,ile’nın oynadığı maçla sona erdi. Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmayı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Maçtaki tek gol 51. dakikada’dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe çeyrek finale çıkarken, Kasımpaşa kupaya veda etti.

Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Alanyaspor’un ardından adını çeyrek finale yazdıran son takım, Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler Kasımpaşa engelini de aşarak adını son 8 takım arasına yazdırdı ve kura çekimini beklemeye başladı.