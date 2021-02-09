Fenerbahçe kupa maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide mağlup olduktan hemen sonra Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Kupada çeyrek final müsabakasına çıkacak olan Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir’i konuk edecek.
Antrenmana katılan oyuncular üç gruba ayrılarak pas ve top çalma antrenmanı yaparken idmanın sonuna doğru çift kale maç yapılarak bireysel antrenmanlara geçildi.
Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Dimitiris Pelkas ve Marcel Tisserand özel antrenmanlarına devam ederken idman sonrasında Fenerbahçeli oyuncular kampa girdi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 15:30