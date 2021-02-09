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Fenerbahçe kupa maçı hazırlıklarına başladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesislerinde antrenman yapan Fenerbahçeli oyuncuların hırslı olmaları dikkat çekti.

09 Şubat 2021 Salı 15:30
Fenerbahçe kupa maçı hazırlıklarına başladı!
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Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbide mağlup olduktan hemen sonra Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı. Kupada çeyrek final müsabakasına çıkacak olan Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

Sarı – lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladığını duyurdu. Hazırlıklar Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesislerinde başlarken antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon idmanlarının yapıldığı açıklandı.

Antrenmana katılan oyuncular üç gruba ayrılarak pas ve top çalma antrenmanı yaparken idmanın sonuna doğru çift kale maç yapılarak bireysel antrenmanlara geçildi.

Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Dimitiris Pelkas ve Marcel Tisserand özel antrenmanlarına devam ederken idman sonrasında Fenerbahçeli oyuncular kampa girdi.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:30
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FenerbahçeZiraat Türkiye KupasıMedipol Başakşehirçeyrek FinalHazırlıkAntrenman
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