Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti

İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimleri yapıldı. Saat 16.00'da başlayan kura çekimleri sonrası temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi de belli oldu.

Yer aldığı son grupta aldığı puanlarla Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanan Fenerbahçe Spor Kulübü, yapılan kura çekimleri sonrasında Çek Cumhuriyeti'nin temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti. İlk maçına 17 Şubat tarihinde İstanbul'da çıkacak olan Fenerbahçe, maçın rövanşı için ise 24 Şubat'ta Prag'a gidecek.