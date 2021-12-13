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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti

Son oynadığı gruptan aldığı puanlarla UEFA Konferans Ligi'nin Play Off Turu'na kalan Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği rakibi yapılan kura çekimiyle öğrendi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 21:47
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
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İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimleri yapıldı. Saat 16.00'da başlayan kura çekimleri sonrası temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi de belli oldu.

Yer aldığı son grupta aldığı puanlarla Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanan Fenerbahçe Spor Kulübü, yapılan kura çekimleri sonrasında Çek Cumhuriyeti'nin temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti. İlk maçına 17 Şubat tarihinde İstanbul'da çıkacak olan Fenerbahçe, maçın rövanşı için ise 24 Şubat'ta Prag'a gidecek.


Son Güncelleme: 13.12.2021 21:47
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKonferans LigiSlavia PragMaç Tarihi
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