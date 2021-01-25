Fenerbahçe, Kayserispor maçında kırdığı rekor ile anılıyor!

Fenerbahçe Süper Lig’in 21. Haftasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 yenerek 3 puanı 3 golle kutladı. 42 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Kayserispor maçında bir rekoru da kırmayı başardı.

Ligin 21. Haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayan Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı. 42 puanla ligde 2. Sırada bulunan Fenerbahçe ligin ilk yarısında 2 puan ortalamasını geçen ikinci takım oldu. Öte yandan maçta 629 pas yapan Fenerbahçe bu sezon Ligde en fazla isabetli pas yapan ilk takım oldu.