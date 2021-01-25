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Fenerbahçe, Kayserispor maçında kırdığı rekor ile anılıyor!

Fenerbahçe ligde Kayserispor ile karşılaştığı müsabakada bir rekoru kırmayı başardı. Ligde en fazla isabetli pas yapan takım olan Fenerbahçe rekor tazeledi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:32
Fenerbahçe, Kayserispor maçında kırdığı rekor ile anılıyor!
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Fenerbahçe Süper Lig’in 21. Haftasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 yenerek 3 puanı 3 golle kutladı. 42 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Kayserispor maçında bir rekoru da kırmayı başardı.

Ligin 21. Haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayan Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı. 42 puanla ligde 2. Sırada bulunan Fenerbahçe ligin ilk yarısında 2 puan ortalamasını geçen ikinci takım oldu. Öte yandan maçta 629 pas yapan Fenerbahçe bu sezon Ligde en fazla isabetli pas yapan ilk takım oldu.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:32
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserisporRekorKırdı
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