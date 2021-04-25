Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Muhtemel 11'ler: Sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hızını kaybetmeden devam ediyor. Süper Lig’in 37’nci haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe takımı galibiyetini devam ettirip birinciliğe yerleşme savaşı verirken, bu akşam 19.00’da Kasımpaşa ile yapacağı maç merakla bekleniyor. Kasımpaşa ise bu akşamki maçta kümede kalma savaşına devam edecek.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa arsında yapılan sezonun ilk maçını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Bugün yapılacak ikinci karşılaşma Fenerbahçe Ülker Stadyumunda saat 19.00’da gerçekleşecek. Hakemliğini Fırat Aydınus’ un yapacağı maç beIN Sports1 kanalında yayınlanacak.

Karşılaşmanın muhtemel 11’leri futbol severler tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe’de:

Kasımpaşa’da ise:

Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Valencia.Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Bistrovic, Varga, Thelin.