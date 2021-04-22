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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürürken, Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştı!

Süper Lig 37’nci haftada 25 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ederken taraftarlara Gökhan Gönül'den sevindiren haber geldi.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:36
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürürken, Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştı!
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Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimi eşliğinde basına açık olarak düzenlenen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Antrenmanda, sakatlığı devam eden Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti yer almadı.

Gökhan Gönül takımla çalıştı

Gökhan Gönül, idmanın ilk aşamasında takım ile ikinci bölümündeyse ise bireysel olarak çalışmasına devam etti.

Üçerli gruplar şeklinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması ile devam eden idmanda, ardından iki gruba ayrılan oyuncular bir grup yan top, bir grupsa sınırlı sahada tek ve minyatür kaleyse çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına yansımayan bölümündeyse taktik çalışmaları yapıldı.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşaAntrenmanHazırlıkGökhan GönülAltay Bayındır
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