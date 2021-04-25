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Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri

Fenerbahçe Süper Lig’in 37.haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Zirve ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports FB - Kasımpaşa Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

25 Nisan 2021 Pazar 22:33
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 37.haftasında haftaya lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde ikinci olarak giren Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında puan veya puanlar alarak rahatlamak istiyor.

Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi ile 69 puan topladı. Sarı kanarya 69 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise ligde çıktığı 35 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgi ile 37 puan topladı. Kasımpaşa 37 puanla 16’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE:

HARUN, NAZIM (GÖKHAN), SERDAR, SZALAI, CANER, SOSA, OZAN, MERT HAKAN, İRFAN, PELKAS, VALENCIA

KASIMPAŞA:

RAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN.

Fenerde 10 isim sınırda

Şampiyonluk yarışında mutlak galibiyet parolasıyla Kasımpaşa maçına çıkacak olan Fenerbahçe’de 10 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki haftada oynanacak zorlu Alanyaspor maçında yer alamayacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu oyuncularını gereksiz kart görmeleri için uyardı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Gökhan Gönül maç kadrosunda yer alacak. Sakatlıkları devam eden Altay, Perotti ve Sadık maç kadrosuna alınmadı.

Kasımpaşa’da 6 oyuncu sınırda

Kasımpaşa’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Haddadi, Ramazan Köse, Varga, Brecka, Tosic ve Luckassen bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

36’ıncı randevu

Fenerbahçe ve Kasımpaşa lig tarihinde daha önce 35 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı kanarya 27 kez kazanırken, Kasımpaşa yalnızca 4 kez kazanabildi. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı karşılaşmayı da Fenerbahçe 3-0’lık net bir skorla kazanmıştı.

Hakemler belli oldu

Şampiyonluk ve küme düşme yarışını yakında ilgilendiren Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasında tecrübeli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Suat Arslanboğa’yı görevlendirdi.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesinde her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçeli taraftarlar ise rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kazandığı haftada takımlarından mutlak galibiyet bekliyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Maç özetiKasımpaşaFenerbahçe
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