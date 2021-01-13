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Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yayın tarihi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçla ilgili detaylar..

13 Ocak 2021 Çarşamba 22:18
Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası tüm coşkusuyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı mücadele şimdiden konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertliler ve Kasımpaşa mücadelesinde kazanan hangi takım olacak merakla bekleniyor. Peki Fenerbahçe ile  Kasımpaşa mücadelesi ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yayın tarihi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçla ilgili detaylar..

Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesi ne zaman?

Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesi 14 ocak perşembe günü saat 20.45'te Atv'de olacak.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak?

Ümit Öztürk'ün hakem olduğu Fenerbahçe -  Kasımpaşa mücadelesine ASpor ve Atv kanalları ev sahipliği yapacak.



Son Güncelleme: 13.01.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşaMaç
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