Fenerbahçe - Kasımpaşa kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası tüm coşkusuyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ile Kasımpaşa'nın karşılaşacağı mücadele şimdiden konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertliler ve Kasımpaşa mücadelesinde kazanan hangi takım olacak merakla bekleniyor. Peki Fenerbahçe ile Kasımpaşa mücadelesi ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesi ne zaman?

Fenerbahçe - Kasımpaşaı yayın tarihi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçla ilgili detaylar..

Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesi 14 ocak perşembe günü saat 20.45'te Atv'de olacak.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak?

Ümit Öztürk'ün hakem olduğu Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesine ASpor ve Atv kanalları ev sahipliği yapacak.