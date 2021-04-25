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Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 37.hafta heyecanı Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Küme düşme ve şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 20:00
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 37.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Fenerbahçe ligde 69 puanla haftaya ikinci sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 37 puanla 16’ıncı sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman başlıyor?

Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE:

HARUN, NAZIM (GÖKHAN), SERDAR, SZALAI, CANER, SOSA, OZAN, MERT HAKAN, İRFAN, PELKAS, VALENCIA

KASIMPAŞA:

RAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN.

Fenerbahçe’de hedef mutlak galibiyet

Lider Beşiktaş ile puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe kalan tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmak istiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu oyuncularına her maça galibiyet için çıkacaklarını ve her maçın kendileri için final olduğun hatırlattı.

Kasımpaşa maçını kazanarak hata yapmak istemeyen Fenerbahçe’de zorlu maç öncesi Altay, Sadık ve Perotti’nin sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlıklarını atlayan Gökhan Gönül ve Mesut Özil’in maç kadrosunda olup olmayacağı merak ediliyor. Gelen bilgilere göre Gökhan’ın kadroya alınması yüksek ihtimal olsa da Mesut kadroya alınmayabilir.

Kasımpaşa’da 4 eksik

Teknik direktör Şenol Can’ın takımın başında gelmesinin ardından çıkışa geçen Kasımpaşa geçen hafta Başakşehir’e mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından yeniden çıkışa geçerek ateş hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa’da Fenerbahçe maçı öncesi Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Hodzic ve Koomson’un sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca kadro dışı bırakıla Aytaç Kara’da maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izle

25 Nisan Pazar günü saat 20:30’da başlayacak olan Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciye sunulacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bildiğiniz gibi süper lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde.

Buna karşın maçları intenet üzerinden canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmayıp kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar 4-5 dakika geriden gelip, yayınların kalitesi de düşüktür.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşaSüper Lig
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