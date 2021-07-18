Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon kamp çalışmalarının ilk ayağını tamamlamaya hazırlanan Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu araştırıyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sezon öncesi ikinci hazırlık maçı olacak Kasımpaşa maçının ardından Slovenya kampına başlayacak olan Fenerbahçe’de takımın durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı 19 Temmuz Pazartesi günü Samandıra Tesislerinde oynanacak. Karşılaşma Fenerbahçe Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı kanarya bu maçın ardından Slovenya kampına katılacak. 22 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampında Fenerbahçe özel bir tunuva da yer alacak. Tunuva özelinde 3 takımla karşılaşacak olan Fenerbahçe Slovenya kampının ardından yurda dönüş yapacak.