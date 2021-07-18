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Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de ilk etap kamp çalışmalarında sona gelindi. Sarı kanarya sezonun ikinci hazırlık maçında Süper Lig’in dişli ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor.

18 Temmuz 2021 Pazar 20:10
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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Yeni sezon kamp çalışmalarının ilk ayağını tamamlamaya hazırlanan Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu araştırıyor.

Sezon öncesi ikinci hazırlık maçı olacak Kasımpaşa maçının ardından Slovenya kampına başlayacak olan Fenerbahçe’de takımın durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı 19 Temmuz Pazartesi günü Samandıra Tesislerinde oynanacak. Karşılaşma Fenerbahçe Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı kanarya bu maçın ardından Slovenya kampına katılacak. 22 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampında Fenerbahçe özel bir tunuva da yer alacak. Tunuva özelinde 3 takımla karşılaşacak olan Fenerbahçe Slovenya kampının ardından yurda dönüş yapacak. 


Son Güncelleme: 18.07.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaFenerbahçe
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