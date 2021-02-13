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Fenerbahçe, Karagümrük karşısında galip: 1-2

Süper Lig’in 25. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Son oynadığı maçı kaybeden Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında 2-1 kazanarak, yara sardı. Fenerbahçe’nin gollerini, Thiam ve Valencia kaydetti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 21:56
Fenerbahçe, Karagümrük karşısında galip: 1-2
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Süper Lig’in 25. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Önce Galatasaray’a ardından Başakşehir’e yenilen ve taraftarını üzen Fenerbahçe, Karagümrük karşısında galip gelerek yara sardı. Maç fazlasıyla ligin zirvesine oturan Fenerbahçe, rakiplerini beklemeye başladı. Fenerbahçe’nin gollerini, 19. dakikada Thiam ve 53. dakikada Valencia kaydetti. Puanını 51 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligin yeni lideri oldu.

Maçtan puansız ayrılan Karagümrük’ün tek golü ise 67. dakikada Borini’den geldi. Bu sonuçla 37 puanda kalan Karagümrük, haftayı 8. sırada tamamladı.

Karagümrük sıradaki maçını 20 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise 21 Şubat Pazar günü evinde Göztepe’yi konuk edecek.



Son Güncelleme: 13.02.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper LigKaragümrük
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