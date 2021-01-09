İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...

Fenerbahçe kanat forvetini İngiltere'de buldu!

Kanat forvet aradığı açıklayan Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu. Championship ekiplerinden Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi - Samuel ile ilgilenen Fenerbahçe transferin gerçekleştirmeye çok yakın olarak belirtildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:51
Fenerbahçe kanat forvetini İngiltere'de buldu!
Takip Et:

Hızlı bir sağ kanat alacağını açıklayan Fenerbahçe hedefinde ki oyuncuyu belirledi. Championship takımlarından Queens Park Rangers’te forma giyen Bright Osayi – Samuel ile ilgilendiğini açıklayan Fenerbahçe’de transferi tamamlamak üzere Emre Belezoğlu görevlendirildi.

23 yaşında sağ kanat ve sağ açık mevkilerinde görev alabilen Samuel hızı ve çevikliği ile dikkat çekiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı kanat oyuncusu ile ilk etapta ön sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe’nin ilerleyen günlerde bonservis görüşmelerine başlayacağı ve oyuncuyu kadrosuna katacağı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre uzun zamandır iki kulübün görüşme halinde olduğu ve transferin gerçekleşmesinin çok yakın olduğu belirtildi. Osayi – Samuel çıktığı 21 maçta 3 gol ve 3 asistlik performansı ile takımın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferKanat ForvetIngiltereBright Osayi Samuel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Mandzukic olmazsa Kenan Karaman transfer edilecek
Beşiktaş'ta Mandzukic olmazsa Kenan Karaman transfer edilecek
James Rodriguez'in model sevgilisi Shannon de Lima cesur paylaşımıyla gündem oldu
James Rodriguez'in model sevgilisi Shannon de Lima cesur paylaşımıyla gündem oldu
Trabzonspor'da forma şansı bulamayan 4 genç isim kiralanacak
Trabzonspor'da forma şansı bulamayan 4 genç isim kiralanacak
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferinde sona yaklaştı
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferinde sona yaklaştı
Gaziantep FK, Alexandre Pato ile ilgileniyor
Gaziantep FK, Alexandre Pato ile ilgileniyor
Drinkwater'ı transfer eden Kasımpaşa'da transferin maliyeti açıklandı
Drinkwater'ı transfer eden Kasımpaşa'da transferin maliyeti açıklandı

Popüler Haberler

Emekli memur başka işte çalışabilir mi?
Sokağa çıkma yasağında drift yaptı: ben PKK'lıyım lan dedi
Ocak 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 9 Ocak 2021 Cumartesi
işkur için profil oluşturma işlemi nasıl yapılmaktadır?
Pasif gelir nedir, nasıl yapılır? 2021 Pasif gelir elde etme yöntemleri
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Görme engelli insanlar ne görürler, rüya mı görür?
2020 üniversite yatay geçiş işlemleri ve başvuru şartları Üniversite 1. sınıfta yatay geçiş yapılır mı? Yatay geçiş yapmak için başvurular nereye yapılır?
Nöbetçi Eczane uygulaması Eczanem Nerede uygulaması yayınlandı!
Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından renkli #evdekal paylaşımları
Rüyada hamile görmek görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmenin anlamları ve yorumları
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Turkcell bayilik açma şartları ve detayları
Bugün kimin maçı var? 9 Ocak 2021 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.