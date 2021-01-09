Fenerbahçe kanat forvetini İngiltere'de buldu!

Hızlı bir sağ kanat alacağını açıklayan Fenerbahçe hedefinde ki oyuncuyu belirledi. Championship takımlarından Queens Park Rangers’te forma giyen Bright Osayi – Samuel ile ilgilendiğini açıklayan Fenerbahçe’de transferi tamamlamak üzere Emre Belezoğlu görevlendirildi.

23 yaşında sağ kanat ve sağ açık mevkilerinde görev alabilen Samuel hızı ve çevikliği ile dikkat çekiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı kanat oyuncusu ile ilk etapta ön sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe’nin ilerleyen günlerde bonservis görüşmelerine başlayacağı ve oyuncuyu kadrosuna katacağı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre uzun zamandır iki kulübün görüşme halinde olduğu ve transferin gerçekleşmesinin çok yakın olduğu belirtildi. Osayi – Samuel çıktığı 21 maçta 3 gol ve 3 asistlik performansı ile takımın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.