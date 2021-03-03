İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Fenerbahçe, Kadıköy'de 7'de 7 istiyor!

İç sahada aldığı mağlubiyetler ile tarihinin en kötü Kadıköy sezonunu geçiren Fenerbahçe kalan maçlarda Kadıköy'de galibiyetten başka bir şey istemiyor. Açıklamalar Teknik Direktör Erol Bulut tarafından yaparken takımın Kadıköy'de 7'de 7 yapacağı belirtildi.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:01
Fenerbahçe, Kadıköy'de 7'de 7 istiyor!
Takip Et:

Kadıköy mağlubiyetleri ile tarihinde bir ilke imza atan Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı sonrasında ki tüm lig maçlarında Kadıköy’de galip gelmek istediği belirtildi. Dış sahada sezonun en fazla puan toplayan takımı olan Fenerbahçe iyi istatistiğini Kadıköy’de aldığı mağlubiyetler ile bozuyor.

Ligde kalan 15 haftanın 7’sinde evi Kadıköy’de olacak Fenerbahçe maçların hiçbirini kaybetmek istemediğini belirtti. Açıklamalar Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’tan gelirken Bulut, ‘Deplasmanlardaki başarımızı Kadıköy ile devam ettirmeliyiz. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammül edemeyiz. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmadan da galip geleceğimize düşünüyorum.’ Açıklamalarında bulundu.

Kadıköy hazırlıkları devam ediyor

28. haftada sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de maç hazırlıkları devam ediyor. Erol Bulut yönetiminde idmanlara devam eden Fenerbahçe’de antrenmanların ilk 15 dakikası basına açık yapılırken sorunlar nedeniyle antrenmanlara alınmayan Caner Erkin’e ek olarak ağrıları olan Nazım Sangare’de antrenmanlarda yer almadı.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKadıköyIç Saha7 MaçGalibiyetErol BulutAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle

Popüler Haberler

Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Teşkilat oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl'in yer aldığı diziler
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin anlamları
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen hakkında bilgiler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Contagion filminin konusu nedir? Korona virüsünü mü anlatıyor? Corona virüsünden sonra izlenme sayısında artış
Askerliği 12 ay yapan kaç para alacak? Hangi aydan sonra para ödenmeye başlayacak?
İştirak nafakası nedir? Hangi koşullarda istenir ve nasıl hesaplanır?
Son dakika: Fahrettin Koca açıklama yapıyor Bilim Kurulu toplantısı sona erdi Bakan ücretsiz aşı ödeme iddiasına cevap verdi
Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri 2020 Nüfus Müdürlüğü büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nüfus Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 Nüfus Müdürlüğü mesai saatleri
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı ve yer aldığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Flatyos kimdir? Flatyos tarihte var mıydı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.