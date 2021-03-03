Fenerbahçe, Kadıköy'de 7'de 7 istiyor!

Kadıköy mağlubiyetleri ile tarihinde bir ilke imza atan Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı sonrasında ki tüm lig maçlarında Kadıköy’de galip gelmek istediği belirtildi. Dış sahada sezonun en fazla puan toplayan takımı olan Fenerbahçe iyi istatistiğini Kadıköy’de aldığı mağlubiyetler ile bozuyor.

Kadıköy hazırlıkları devam ediyor

Ligde kalan 15 haftanın 7’sinde evi Kadıköy’de olacak Fenerbahçe maçların hiçbirini kaybetmek istemediğini belirtti.lar Fenerbahçe Teknik Direktörü’tan gelirken Bulut, ‘Deplasmanlardaki başarımızı Kadıköy ile devam ettirmeliyiz. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammül edemeyiz. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmadan da galip geleceğimize düşünüyorum.’ Açıklamalarında bulundu.

28. haftada sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de maç hazırlıkları devam ediyor. Erol Bulut yönetiminde idmanlara devam eden Fenerbahçe’de antrenmanların ilk 15 dakikası basına açık yapılırken sorunlar nedeniyle antrenmanlara alınmayan Caner Erkin’e ek olarak ağrıları olan Nazım Sangare’de antrenmanlarda yer almadı.