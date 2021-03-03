Fenerbahçe, Kadıköy'de 7'de 7 istiyor!

Kadıköy mağlubiyetleri ile tarihinde bir ilke imza atan Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı sonrasında ki tüm lig maçlarında Kadıköy’de galip gelmek istediği belirtildi. Dış sahada sezonun en fazla puan toplayan takımı olan Fenerbahçe iyi istatistiğini Kadıköy’de aldığı mağlubiyetler ile bozuyor.
Kadıköy hazırlıkları devam ediyor
28. haftada sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de maç hazırlıkları devam ediyor. Erol Bulut yönetiminde idmanlara devam eden Fenerbahçe’de antrenmanların ilk 15 dakikası basına açık yapılırken sorunlar nedeniyle antrenmanlara alınmayan Caner Erkin’e ek olarak ağrıları olan Nazım Sangare’de antrenmanlarda yer almadı.
Son Güncelleme: 03.03.2021 21:01