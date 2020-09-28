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Fenerbahçe Juan Quintero için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu!

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara devam eden Fenerbahçe River Plate forması giyen 27 yaşında ki 10 numara Juan Quintero'ya 1 yıl kiralama sonrasında 6 - 7 milyon Euro ile satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Pek çok Fenerbahçe taraftarı ise Juan Quintero'nun kim olduğunu araştırmaya başladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:02
Fenerbahçe Juan Quintero için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu!
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Forvet hattına transfer yapmaya devam eden Fenerbahçe Samatta transferi sonrasında River Plate forması giyen 27 yaşında ki 10 numara Juan Quintero’yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.


River Plate forması giyen 27 yaşında ki Kolombiyalı Juan Quintero’yu kadrosuna katabilmek için 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralama yöntemine gitmeye karar verdi.

Daha öncede gündemdeydi

10 numara pozisyonunda oynadığı gibi forvet arkası da oynayabilen Quintero Fenerbahçe’nin uzun zamandır gündeminde olan bir oyuncuydu. Son olarak Çin ekiplerinden Shenzhen’da Quintero ile ilgilendiğini açıklasa da ilk teklif yapan Fenerbahçe yaptı.

1 yıl kiralık 6 milyon bonservis opsiyonlu teklif yapıldı

Fenerbahçe’nin 1 yıllık kiralık teklifi yapılırken sezon sonunda 6 – 7 milyon Euro bandında satın alma opsiyonu olacak şekilde teklif yaptığı kamuoyu ile paylaşıldı.

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJuan QuinteroRiver PlateTransferForvet
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