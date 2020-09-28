Fenerbahçe Juan Quintero için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu!

Forvet hattına transfer yapmaya devam eden Fenerbahçe Samatta transferi sonrasında River Plate forması giyen 27 yaşında ki 10 numara Juan Quintero’yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

Daha öncede gündemdeydi

River Plate forması giyen 27 yaşında ki Kolombiyalı Juan Quintero’yu kadrosuna katabilmek için 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralama yöntemine gitmeye karar verdi.

10 numara pozisyonunda oynadığı gibi forvet arkası da oynayabilen Quintero Fenerbahçe’nin uzun zamandır gündeminde olan bir oyuncuydu. Son olarak Çin ekiplerinden Shenzhen’da Quintero ile ilgilendiğini açıklasa da ilk teklif yapan Fenerbahçe yaptı.

1 yıl kiralık 6 milyon bonservis opsiyonlu teklif yapıldı

Fenerbahçe’nin 1 yıllık kiralık teklifi yapılırken sezon sonunda 6 – 7 milyon Euro bandında satın alma opsiyonu olacak şekilde teklif yaptığı kamuoyu ile paylaşıldı.