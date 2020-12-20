Fenerbahçe, Juan Jesus transferini bitiriyor!

Fenerbahçe’nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği ancak geçtiğimiz yıllarda başarılı olamadığı Roma’nın yıldız stoperi Juan Jesus ile ilgili görüşmeler sonuçlandı.

Özellikle sezon başında alınan Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos’un performansından memnun olmayan Erol Bulut ve ekibi ocak transfer döneminde gözünü defans hattına çevirdi. Stoperin bir numaralı adayı olan Juan Jesus için girişimler olumlu sonuçlanırken oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmeyi kabul ettiği açıklandı.

2021 Haziran ayında Roma ile sözleşmesi bitecek olan Juan Jesus’un bonservissiz olarak kadroya katılması amaçlanırken Roma ile anlaşma sağlandığı takdirde Fenerbahçe oyuncuyu ara transfer döneminde de kadrosuna katabilir.