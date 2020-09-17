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Fenerbahçe Jailson ile yolları ayırdı!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenmeyen Jailson ile yolların ayrılması şaşırttı. Pek çok kişi Jailson'un kadroda kalmasını dile getirirken Fenerbahçe Çin Dalian Pro takımından gelen 5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.

17 Eylül 2020 Perşembe 22:07
Fenerbahçe Jailson ile yolları ayırdı!
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Fenerbahçe transfer yaz sezonunun hızlı takımlarından bir tanesi olurken takımın orta sahada değişmezi denilen Jailson ile yolların ayrıldığı belirtildi. Yapılan açıklamalar ile birlikte Jailson’un bonservisi de belirtilirken pek çok taraftar Jailson’un kalması gerektiğini dile getirdi.


2020 – 2021 sezonunda yaptığı transferler ile adından söz ettiren ve futbol severler tarafından en merak edilen takımlarından olan Fenerbahçe taraftarlar tarafından çok sevilen Jailson ile yollarını ayırdı. Vedat Muriqi, Miha Zajc gibi isimleri Avrupa’ya gönderen ve maddi olarak elini güçlendiren Fenerbahçe’de takımdan ayrılan son isim Jailson oldu. Çin’den gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe Dalian Pro takımının 5 Milyon Euro’luk teklifi kabul ederek oyuncu ile yollarını ayırdı.



Son Güncelleme: 17.09.2020 22:07
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJailsonÇin
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