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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için devreye girdi

İsmi son günlerde Galatasaray'a transferi konusunda anılan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'de devreye girdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:30
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için devreye girdi
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği oyuncuları kameralar karşısında söylemesinin ardından transfer edilmesi beklenen İrfan Can Kahveci transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe resmen devrede

Galatasaray’ın uzun süredir İrfan can Kahveci transferini gerçekleştirmek için Başakşehir kulübü ile görüşmeler yapıyordu. Pazarlık masasında olduğu söylenen iki kulübün transfer konusunda sona gelindiği söyleniyordu.

Medipol Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, yaptığı açıklamada Fenerbahçe kulübünün İrfan Can transferi için görüşmek istediklerini açıkladı. Görüşme isteğini kabul ettiklerini belirten Eröğüt, ilerleyen günlerde masaya oturacaklarını söyledi.



Son Güncelleme: 25.01.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Irfan Can KahveciGalatasarayFenerbahçeBaşakşehir
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