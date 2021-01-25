Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için devreye girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği oyuncuları kameralar karşısında söylemesinin ardından transfer edilmesi beklenen İrfan Can Kahveci transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe resmen devrede
Medipol Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, yaptığı açıklamada Fenerbahçe kulübünün İrfan Can transferi için görüşmek istediklerini açıkladı. Görüşme isteğini kabul ettiklerini belirten Eröğüt, ilerleyen günlerde masaya oturacaklarını söyledi.
Son Güncelleme: 25.01.2021 17:30