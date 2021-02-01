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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci KAP bildirimi ve transfer maliyeti açıklaması!

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’yi resmen duyurdu. Transfer açıklamasının ardından Fenerbahçe İrfan Can Kahveci KAP bildirimi ve transfer maliyeti açıklamasını da yaptı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci KAP bildirimi ve transfer maliyeti açıklaması!
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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna kattı. Transfer bugün resmen açıklanırken, transferin maliyeti de merak ediliyordu. Sarı lacivertli kulüp İrfan Can Kahveci transferi kapsamında Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) transferin maliyetini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada İrfan Can için Medipol Başakşehir Kulübüne 7 milyon Euro+KDV+ 1 milyon Euro bonus ödemesi yapılacağına yer verildi. Ayrıca İrfan Can’ın 11 milyon Euro üzerinden satılması durumunda Başakşehir’e %20+KDV ödeme yapılacak.

İrfan Can Kahveci transferiyle devre arasında kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’nin ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışının en önemli adayı olarak gösteriliyor. İrfan Can Kahveci’nin tanıtım videosu da sosyal medya da gündem oldu.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 00:30
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKAPIrfan Can
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