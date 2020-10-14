Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici Rusya'ya transfer oluyor

Fenerbahçe’de 3 sezon kadar forma giyen ve sözleşmesi bu yıl biten Mehmet Ekici’nin yeni adresi belli oluyor. Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yıl sona ermişti ve yeni tektik ekip Ekici’yi kadroda düşünmemişti.

Uzun süredir sessiz bekleyişin sürdüğü Ekici cephesinden transfer haberi geldi. Mehmet Ekici’nin menajerinin şu anda Rusya’dan en az 2 veya 3 takımla görüşme halinde olduğu öğrenildi. Rusya’da transfer sezonu 17 Ekim’de bitiyor. Bu nedenle Mehmet Ekici’nin bu tarihe kadar transferinin tamamlanması bekleniyor.