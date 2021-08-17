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Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Helsinki maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Helsinki ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu gündem oldu. Sarı lacivertli taraftarlar FB Helsinki maçı şifresiz mi sorusunu araştırıyor.

17 Ağustos 2021 Salı 16:55
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Helsinki maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak adına sahaya çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu ilk maçında Helsinki ile karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmayı takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunu araştırıyor.

Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Helsinki Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 21:45’te başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe zorlu Avrupa maçı öncesi ligdeki ilk maçına çıktı. Adana Demirspor deplasmanın 5-1’lik skorla kazanan sarı kanarya zorlu Helsinki maçı öncesi moral depoladı. Fenerbahçe kendi sahasında oynayacağı turun ilk maçında avantajlı bir skor alarak adını gruplara yazdırmak istiyor.

Zorlu maç öncesinde sarı kanaryanın yıldızı Pelkas’ın sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe’nin bu maça Adana Demirspor 11’iyle çıkabilir. Adana deplasmanında takımı adına bir gol atan Mesut Özil bu maçta da Fenerbahçe’nin en büyük silahı olacak.


Son Güncelleme: 17.08.2021 16:55
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAvrupa LigiHelsinki
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