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Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Lider Fenerbahçe, Hatayspor’u 2-1’lik skorla geçerek, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fenerbahçe’nin gollerini Thiam ve Billong (kendi kalesine) kaydetti.

02 Şubat 2021 Salı 18:59
Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü
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Süper Lig’in 23. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Günün ilk maçında Hatayspor ile Fenerbahçe, Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Saat 16:00’da başlayan mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetti.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Galibiyet serisini sürdüren sarı lacivertliler, liderliğini de sürdürmeye devam etti. Fenerbahçe’nin gollerini 26. dakikada Thiam ve 88. dakikada Billong (kendi kalesine) kaydetti. Fenerbahçe’de yeni transfer Mesut Özil, ilk kez süre aldı. Bu sonuçla puanını 48’e yükselten Fenerbahçe, haftayı lider kapattı.

Maçtan puansız ayrılan Hatayspor’un tek golü ise 90. dakikada golcü oyuncu Boupendza’dan geldi. 35 puanda kalan Hatayspor, 7. sırada kendine yer buldu.

Hatayspor sıradaki maçını 6 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise aynı gün evinde Galatasaray’ı konuk edecek.



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHataysporSüper Lig
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