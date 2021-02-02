Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig’in 23. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Günün ilk maçında Hatayspor ile Fenerbahçe, Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Saat 16:00’da başlayan mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetti.
Maçtan puansız ayrılan Hatayspor’un tek golü ise 90. dakikada golcü oyuncu Boupendza’dan geldi. 35 puanda kalan Hatayspor, 7. sırada kendine yer buldu.
Hatayspor sıradaki maçını 6 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise aynı gün evinde Galatasaray’ı konuk edecek.
Son Güncelleme: 02.02.2021 18:59