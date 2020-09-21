Fenerbahçe - Hatayspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu!

Süper Lig’in 2. Haftasında evinde Hatayspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile birlikte müsabakanın yardımcı hakemleri duyuruldu. VAR hakemi olarak Koray Gençerler açıklanırken Gençerler’in asistanı Erkan Engin oldu.

21 Eylül 2020 saat 20:00’da Süper Lig’in 2. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe evinde Hatayspor’u ağırlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk olarak açıklanırken yardımcı hakemler Osman Gökhan Bilir ve Ali Saygın Ögel olarak açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklama ile birlikte karşılamanın VAR hakemleri de kamuoyuna duyuruldu. Buna göre VAR hakemi Koray Gençerler olurken AVAR yani asistan VAR hakemi ise Erkan Engin oldu.