Fenerbahçe Hatay'a adım attı! Taraftarlardan Mesut Özil'e yoğun ilgi!

Fenerbahçe, Süper Lig 23’ncü hafta karşılaşmasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Hatay’a vardı.

Özel uçak ile şehre gelen Fenerbahçe kafilesinde, yeni transfer Mesut Özil’de bulunuyor.

Havaalanında bekleyen bir grup Fenerbahçeli taraftar, futbolcular ile fotoğraf çektirerek tezahürat yaptı.

Fenerbahçe kafilesi, otobüs ile havaalanından ayrılarak konaklayacakları otele doğru harekete geçti.

Yarın saat 16:00’da Antakya Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek olan mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa.

Mesut Özil'e yoğun ilgi

Fenerbahçe’nin gözde transferi Mesut Özil, ilk kez maçın kadrosunda yre alırken Fenerbahçeli taraftarlarda yoğun ilgi gösterdi.