Fenerbahçe hangi yılda, en son ne zaman şampiyon oldu?

uzun yıllardır şampiyonluğa hasret yaşıyor. Son yıllarda bir türlüyüzü göremeyen Fenerbahçe şampiyonluğa hasret kaldı. Futbolseverler Fenerbahçe’nin en son ne zaman şampiyon olduğunu merak ediyor.

Fenerbahçe futbol takımı son olarak 2013-2014 futbol sezonunda Ersun Yanal liderliğinde şampiyon olmuştu. Aradan 7 sezon geçmesine rağmen hala şampiyonluk elde edemedi. Bu süreçte ezeli rakipleri Galatasaray 3 kez, Beşiktaş da 2 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamazsa üst üste 7 sezon boyunca şampiyonluk yüzü göremeyecek. Ayrıca en son 20072008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, gelir noktasında da yüklü miktarda paradan uzak kalıyor. Bu süreçte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir tunuvada mücadele ederek hem yüksek gelir elde ediyor hem de ülkemizi temsil etti.