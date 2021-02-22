Fenerbahçe - Göztepe maçında oyundan alınan Mama Thiam'dan tepki!

Fenerbahçe Göztepe maçının ilk 11’inde başlayan Mama Thiam maçtan alınmasına gösterdiği tepki ile araştırılmaya başlandı. Teknik Direktör Erol Bulut’un Thiam’ı oyundan alma kararına sinirlenen başarılı forvet oyundan çıkarken tepki gösterdi.

Göztepe maçında teknik direktör Erol Bulut’un kararı ile Thiam kenara alındı. Karara sinirlenen Thiam tepki göstererek maçtan ayrılırken 55. Dakikada yerini Yunan oyuncu Dimitris Pelkas’a bıraktı. Maçtan çıkarken tepki gösteren Senegalli oyuncu maçtan çıktıktan sonra yedek kulübesine kadar tepkisine devam etti.