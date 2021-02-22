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Fenerbahçe - Göztepe maçında oyundan alınan Mama Thiam'dan tepki!

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynana lig maçının 55. dakikada oyundan alınan Senegalli oyuncu Mama Thiam oyundan alınmasına tepki gösterdi. Tepkisi dikkat çeken Thiam yedek kulübesine kadar tepkisini sürdürdü.

22 Şubat 2021 Pazartesi 02:53
Fenerbahçe - Göztepe maçında oyundan alınan Mama Thiam'dan tepki!
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Fenerbahçe Göztepe maçının ilk 11’inde başlayan Mama Thiam maçtan alınmasına gösterdiği tepki ile araştırılmaya başlandı. Teknik Direktör Erol Bulut’un Thiam’ı oyundan alma kararına sinirlenen başarılı forvet oyundan çıkarken tepki gösterdi.

Göztepe maçında teknik direktör Erol Bulut’un kararı ile Thiam kenara alındı. Karara sinirlenen Thiam tepki göstererek maçtan ayrılırken 55. Dakikada yerini Yunan oyuncu Dimitris Pelkas’a bıraktı. Maçtan çıkarken tepki gösteren Senegalli oyuncu maçtan çıktıktan sonra yedek kulübesine kadar tepkisine devam etti.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 02:53
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGöztepeMama ThiamTepkiOyuncu Değişikliği
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