Fenerbahçe Göztepe maçı muhtemel 11'leri - FB GS maçı sakat ve eksikleri

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçı bu akşam gerçekleşecek. Maç Ülker Stadı’nda 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

Fenerbahçe, Ligde oynadığı son 11 maçta bir mağlubiyet ve bir beraberlikle 9 galibiyet yaşadı. Sarı lacivertli takım puan kaybetmek istemiyor. Erol Bulut’un teknik direktörlüğündeki takım, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş’ın gerisinde 3.sırada giriyor.

Pelkas geri dönüyor

Sarı lacivertli takımın hücum oyuncusu olan Dimitris Pelkas, Göztepe maçı ile sahaya geri dönüyor. Sakatlığından ötürü bir süredir maçlarda olmayan Pelkas ikinci yarıda sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe bu akşam çıkacağı Göztepe karşılaşmasında 4 futbolcusundan faydalanamayacak. Sakatlıklarını atlatmalarına rağmen henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Filip Novak kadroda yer almayacak.

Kadroda yer almayacak bir diğer isim de Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart alan Mauricio Lemos. Diğer bir eksik ise sakatlığı sebebi ile sezonu kapatan Diegro Perotti oldu.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Enner Valencia, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş’ün sarı kart ceza sınırı var. Bu akşamki mücadelede sarı kart gördükleri takdirde 27.haftada Trabzonspor ile olacak karşılaşmada yer alamayacaklar.

İşte muhtemel 11 ...

Altay Bayındır

Nazım Sangare

Serdar Aziz

Attila Szalaı

Caner Erkin

Jose Sosa

Ozan Tufan

Enner Valencıa

Bright Osayi Samuel

Mesut Özil

Mame Baba Thıam