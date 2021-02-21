Fenerbahçe Göztepe Bein Sports 1 HD canlı maç yayını bilgileri - FB Göztepe maçı kaçta başlıyor?

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalar! Fenerbahçe Göztepe maçının muhtemel kadroları! Fenerbahçe Göztepe maçı kadrosu! Fenerbahçe’nin ilk 11’i netlik kazandı mı? Göztepe’nin ilk 11’i netlik kazandı mı?

Fenerbahçe – Göztepe maç günü! Kadrolar belli oluyor

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında şampiyonluğun önemli takımlarından Fenerbahçe evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Rekabetin ön planda olacağı düşünülen Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasının başlamasına saatler kaldı ve heyecan en üst safhada. Futbolseverler Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinin kadrolarında kimlerin bulunduğunu bilmek istiyor. Erol Bulut’un ilk 11 olarak kimleri oynatacak? Pelkas’ın dönmesiyle beraber Mesut Özil yedekte mi olacak?

Süper Lig’in 26’ncı haftasında zirvenin sahibi Galatasaray’ın Alanyaspor’u 1-0 mağlup etmesiyle beraber liderlik yarışında işler daha da zorlaştı. Zor geçen haftada Fenerbahçe, kendi evindenİzmir takımı Göztepe’yi ağırlıyor. Galatasaray’ın kayıp vermeden kapattığı, Beşiktaş’ın ise BAY geçtiği haftada Fenerbahçe mutlaka galibiyetin sahibi olmak için mücadele verecek. Çıkış yapmak isteyen ve Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen Göztepe, zorlu mücadelede kazanan taraf olabilecek mi? Ev sahibi Fenerbahçe’deyse ciddi eksikler var.

Fenerbahçe – Göztepe canlı maç

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe -- Göztepe karşılaşması bugün (21 Şubat Pazar) saat 19.00’da başlayacak. Hakem Hüseyin Göçek’in düdük çalacağı zorlu karşılaşma Ülker Kadıköy Stadyumu’nda ve seyircisiz şekilde oynanacaktır. Fenerbahçe Göztepe maçını beIN Sports HD 1 kanalı üzerinden naklen canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe – Göztepe muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Göztepe:

Lemos cezalı Tisserand yedek

Altay, Sangare, Serdar (Tisserand) Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, (Osayi) Mesut, Thiamİrfancan, Murat, Paluli, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

Fenerbahçe takımında M. Lemos Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan solayı 2 maçlık ceza almıştı. 1 maçı dolduran Lemos, bugün oynanacak olan Göztepe mücadelesinde de sahada olamayacak ve cezasını sona erdiremeyecek. Diğer yandan defansta iyi bir uyum sağlayan Serdar Aziz ve Atilla Szalai çiftinin devam edeceği düşünülüyor. Teknik adam Erol Bulut, bu akşam Tisserand’ı yine yedeğe koyabilir.

Pelkas döndü

Yunan futbolcu D. Pelkas sakatlıktan yeni döndü ve tamamen sağlıklı bir şekilde kadroda yerini aldı. Takım ile beraber antrenmanlara başlayan Pelkas, teknik patron Erol Bulut’un şans tanıması halinde ilk 11’de başlayacak durumda. Ancak yine de idman ve maç eksiği olan yıldız futbolcunun Göztepe karşılaşmasında yedek olarak başlayıp sonradan oyuna dahil olması düşünülüyor.

Mesut Özil’de son durum

Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonucunda mutlu sona ulaştığı Mesut Özil, son haftalarda 90 dakika boyunca sahada yer almaya başladı. Ancak henüz maç ve antrenman eksiklikleri olduğu görülen futbolcunun, Pelkas’ın dönmesiyle beraber tekrardan yedekte yer alabileceği, mücadelenin ilerleyen zamanlarından önemli bir koz olarak oyunda yer alabileceği ihtimaller arasında.

Teknik adam Erol Bulut’un orta saha mevkiinde Mesut Özil ve Pelkas çiftinin beraber yerşil sahalarda olacağı yeni bir kombinasyonun denenebileceği düşünülse de ilk aşamada 2 futbolcudan birinin sahada birinin yedeği olması düşünülüyor.

Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci yok!

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a transfer çalımı yaparak kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci’nin ve sakatlıkla boğuşan Luiz Gustavo’nun sakatlıkları halen tam olarak geçmiş değil. İki orta saha futbolcunun da gelecek haftalarda kadroda yer alması bekleniyor. İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo, Trabzonspor maçıyla beraber kadroda yer alabilecekler.

Trabzonspor derbisi öncesi alarm

Fenerbahçe sonraki hafta Trabzonspor derbisine, deplasmana gidecek. Zorlu derbi öncesinde bu hafta Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında yer alıyorlar. Bu 5 oyuncunun bugün Göztepe mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Trabzonspor deplasmanında sahada olamayacaklar.

Fenerbahçe – Göztepe rekabetinde 54. maç

Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam 54 kez karşı karşıya geliyorlar. İki takımın arasında bu zamana kadar oynanan 53 maçta Sarı Lacivertli ekip 25 defa kazanırken, 8 defa da Göztepe kazandı. 20 maçtaysa puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe, 53 maçta rakip fileleri 82 golle havalandırırken, Göztepe, Fenerbahçe filelerini 38 defa havalandırdı. İki takım bu akşam Kadıköy’de 54’üncü defa karşılaşacak.