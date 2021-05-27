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Fenerbahçe golcüsünü İtalya'da buldu! Resmi teklifler yapıldı!

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda gol bulma yolunda büyük bir sorun yaşayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. İtalya'nın Parma ekibinde forma giyen Andreas Cornelius'a teklif yapan Fenerbahçe'nin transfer sonlandırması bekleniyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:22
Fenerbahçe golcüsünü İtalya'da buldu! Resmi teklifler yapıldı!
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Sezonu istenildiği şekilde tamamlayamayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alan Andreas Conelius için harekete geçti.

Oyuncu için teklif yapıldığı açıklananlar arasında yer alırken forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin ilk hedefinin Conelius olduğu açıklandı.

İtalya Seria A’da Parma forması giyen Danimarkalı forvet oyuncusu uzun boyu ile dikkat çekiyor. 1.93 boyunda ki golcü oyuncu için Atlanta’dan satın alma opsiyonlu kiralanan Parma ile görüşmeler başlandı.

Resmi teklif yapıldı

Parma’nın küme düşmesi sonrasında 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olan Conelius’un kadroya katıldığı açıklanmıştı. Parma oyuncuyu yine bu bonservis değerlerinde satmak istediğini açıklarken Fenerbahçe yöneticileri Conelius’un menajeri ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınması ile kadroya katılması istenirken resmi teklif yapıldığı da açıklandı.

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:22
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