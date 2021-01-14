Fenerbahçe golcüsünü buldu! Papu Gomez için girişimler başladı!

Fenerbahçe’de yaşanan transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Forvet hattına oyuncu almak isteyen Fenerbahçe’nin Arjantinli golcü Papu Gomez ile görüşmelere başladığı aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri Fenerbahçe’ye Gomez’in şartlarını sundu.
Yıllık 3 milyondan en az 2yıllık sözleşme talep edildi
Atalanta Gomez için 5 milyon Euro bonservis istiyor
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Papu Gomez’in transfer için 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Papu Gomez’in olası Fenerbahçe transferi ile ilgili görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 14.01.2021 19:15