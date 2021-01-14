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Fenerbahçe golcüsünü buldu! Papu Gomez için girişimler başladı!

Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ederken aradığı ismi İtalya'da buldu. Atalanta forması giyen golcü oyuncu Papu Gomez ile temasa geçildi. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Papu Gomez'i araştırmaya başladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:15
Fenerbahçe golcüsünü buldu! Papu Gomez için girişimler başladı!
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Fenerbahçe’de yaşanan transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Forvet hattına oyuncu almak isteyen Fenerbahçe’nin Arjantinli golcü Papu Gomez ile görüşmelere başladığı aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri Fenerbahçe’ye Gomez’in şartlarını sundu.

Yıllık 3 milyondan en az 2yıllık sözleşme talep edildi

İtalya Serie A’da Atalanta forması giyen tecrübeli golcü Papu Gomez ile temas kuran Fenerbahçe menajeri aracılığı ile Gomez’in taleplerini dinledi. Papu Gomez’in menajeri Fenerbahçe’den 3 milyon maaş ile en az 2 yıllık sözleşme talep etti.

Atalanta Gomez için 5 milyon Euro bonservis istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Papu Gomez’in transfer için 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Papu Gomez’in olası Fenerbahçe transferi ile ilgili görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAtalantaForvetGolcüPapu GomezTransfer
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