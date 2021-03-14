İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’de heyecan Fenerbahçe Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Futbol severler Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan dinleyebilecek. FB- GB maçı TRT Radyo 1 canlı yayınıyla futbol severlere aktarılacak.

14 Mart 2021 Pazar 18:50
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 30.haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışından puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe ile bu akşam 19:00’da Ülker Stadı’nda karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bilindiği gibi Süper lig maçlar Digitürk abone olunması halinde izleniyor.

Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı izle

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın sesli anlatımı ise TRT Radyo 1 üzerinden gerçekleştirilecek.

TRT Radyo 1 Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Thiam

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Piris, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima

Fenerbahçe’de 5 eksik

Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve kart cezalısı Enner Valencia’dan mahrum çıkacak.

Öte yandan sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci karşılaşmada süre alabilecek. Eksik ve cezalı isimlerin yanı sıra önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sarı lacivertlilerde Caner Erkin, Tisserand ve İrfan Can Kahveci bu maçta kart görmeleri halinde Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

Deplasman ekibi Gençlerbirliği’nde ise kötü gidişat devam ediyor. Son olarak başkent ekibinde hafta içerisinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı ve takımın başında Özcan Bizati getirildi.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 18:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGençlerbirliğiRadyoDinleSüper LigTrt Radyo 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Trabzon 0-0 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Trabzon 0-0 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
TJK 14 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları
TJK 14 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları
BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
BB Erzurumspor Trabzonspor maçı radyodan canlı dinle - Trabzon Erzurum maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
BB Erzurumspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle Trabzon Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BB Erzurumspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle Trabzon Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Mart 2021 Pazar MPİ sonuç sorgulama ekranı
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
İnstagram'a 4 kişilik canlı yayın özelliği
Günlük burç yorumları;15 Mart 2021 Pazartesi Astrolojik yıldız falı burç yorumları
Kurtuluş Ayini film konusu ve oyuncuları
Eti Sutlumubittermi.com çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? ETİ Mini Cooper Sutlumubittermi çekiliş tarihi
Savaşçı ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yayın günü belli oldu
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Sol Yanım dizisine katılan Ecem Atalay kimdir? Eda karakteri kimdir?
En iyi mobil oyun önerileri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
Taksim Camii ne zaman hizmete açılacak? Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
TRT1 yeni dizisi Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender çekim mekanları belli oldu
BB Erzurumspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle Trabzon Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BB Erzurumspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Trabzon 0-0 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Diş estetiği fiyatları ve çeşitleri 2021
Şaban ay hadisli, ayetli, resimli, kısa ve uzun en güzel kutlama mesajları, sözleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.