Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’in 30.haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışından puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe ile bu akşam 19:00’da Ülker Stadı’nda karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bilindiği gibi Süper lig maçlar Digitürk abone olunması halinde izleniyor.

Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı izle

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın sesli anlatımı ise TRT Radyo 1 üzerinden gerçekleştirilecek.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Gençlerbirliği:

Fenerbahçe’de 5 eksik

TRT Radyo 1 Fenerbahçe Gençlerbirliği canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ. Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, ThiamNordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Piris, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima

Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve kart cezalısı Enner Valencia’dan mahrum çıkacak.

Öte yandan sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci karşılaşmada süre alabilecek. Eksik ve cezalı isimlerin yanı sıra önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sarı lacivertlilerde Caner Erkin, Tisserand ve İrfan Can Kahveci bu maçta kart görmeleri halinde Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

Deplasman ekibi Gençlerbirliği’nde ise kötü gidişat devam ediyor. Son olarak başkent ekibinde hafta içerisinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı ve takımın başında Özcan Bizati getirildi.