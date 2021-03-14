Fenerbahçe – Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 1 - 2 GB youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 30.haftasında heyecan Fenerbahçe Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Zirve ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma futbol severler tarafından heyecanla takip ediliyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe 58 puanla ligde üçüncü sırada yer alırken, başkent ekibi aldığı 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel ilk 11’ler

Fenerbahçe:

Gençlerbirliği:

Fenerbahçe’de Gustavo ve İrfan ilk 11’e

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, ThiamNordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Piris, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima

Son iki haftada Trabzonspor ve Konyaspor’u mağlup eden Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan İrfan ve Gustavo’nun da dönmesiyle moraller yerine geldi. Devre arasında transfer edilen İrfan ilk kez Fenerbahçe formasıyla ilk 11’de sahaya çıkabilir. Ayrıca Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo bu maçta birlikte 11’deki yerine dönecek. Fenerbahçe Gustavo’nun yokluğunda çok zorlanmıştı.

Zorlu maç öncesi akıllarda önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi de yer alıyor. Sarı lacivertlilerin bu maçta Tisserand, Caner ve İrfan Can kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Gustavo ve İrfan’ın dönmesi yüzleri güldürse de, sarı kart cezalısı olan Enner Valencia’nın yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Gençlerbirliği maçında Valencia’nın yerine kimin oynayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maç sonucu

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar bugün saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma tamamlandığında maçın geniş özeti ve gollerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Gençlerbirliği geniş özeti ve golleri için TIKLAYINIZ!