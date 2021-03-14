Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 30.haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe sahasında ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Küme düşme hattı ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Fenerbahçe 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sarı lacivertli ekip Gençlerbirliği maçı öncesinde çıktığı iki maçı da kazandı. Trabzonspor ve Konyaspor maçlarını kazanan sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan isimlerinde takıma dönmesi yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe’de sakatlar dönüyor

Fenerbahçe’de Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo, bu maçla birlikte 11’deki yerine dönüyor. Gustavo’nun yokluğunda sarı lacivertliler çok zorlanmıştı. Öte yandan devre arasında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle çok fazla süre alamayan İrfan Can Kahveci’de bu maçta yer alacak.

Bu isimlerin dışında sarı kanaryada 5 oyuncu Gençlerbirliği maçında yer alamayacak. Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Diego Perotti sakatlıkları, Enner Valencia ise sarı kart cezası nedeniyle bu akşam yeşil sahada yer alamayacak.

Deplasman ekibi Gençlerbirliği’nde is hafta içi teknik direktör değişikliği yaşandı. Mehmet Altıparmak’ın görevine son verildi ve takımın başında Özcan Bizati getirildi.

Muhtemel ilk 11’ler

Fenerbahçe:

Gençlerbirliği:

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, ThiamNordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Piris, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı Digitürk aboneliği olan kişiler izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları Digitürk’ün elinde bulunuyor.

Bunun dışında karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın nedeniyle suç işlemekte olup, yeni düzenleme sonrasında bu yayınları izleyen kişilerde suçlu sayılmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlarda kalite düşük olmakla beraber, yayınlar 4-5 dakika geride gelmektedir. Söz konusu kaçak sitelerden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle maçları kesintisiz ve canlı olarak izlemek için en ideal yöntem Digitürk abonesi olmaktır.

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