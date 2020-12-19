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Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı izle - Fb Antep maçı canlı yayın ve şifresiz yayınlayan kanallar

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep-Fenerbahçe arasında 3 puan için mücadele verilecek. Maç saatine dakikalar kala iki takımın taraftarları Gaziantep-Fenerbahçe maçı canlı yayını ve şifresiz yayınlanan kanalları araştırmaya başladılar. Gaziantep-Fenerbahçe karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayan kanallar...

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:48
Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı izle - Fb Antep maçı canlı yayın ve şifresiz yayınlayan kanallar
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Süper Lig’in 13. Haftasında Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe 3 puanı elde etmek için yeşil sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmak isteyen Fenerbahçe ve lig sıralamasında bir bir yükselen Gazişehir Gaziantep saat 19.00’da karşı karşıya gelecekler. İki takımın taraftarları ise maça dakikalar kala Gaziantep-Fenerbahçe maçını nasıl canlı izleyebileceklerini araştırmaya başladılar.

Gaziantep-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 13. Hafta mücadelesi 19 Aralık 2020 günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 13. Hafta mücadelesi beIN Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçların canlı olarak beIN Sports üzerinden izlenebilmesi için Digitürk Play ya da beIN Connect tarifelerine üye olunması gerekmektedir.

Gaziantep-Fenerbahçe maçı nasıl şifresiz izlenir?

Gaziantep Fenerbahçe karşılaşmasını şifresiz olarak izlemek isteyenlerin için farklı altenatifler de bulunmaktadır. Herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmadan izlenebilecek olan karşılaşma intenet üzerinde maç yayını yapan adresler üzerinden izlenebilmektedir. İntenet üzerinden şifresiz bir şekilde maç yayını yapan adresler arasında Taraftarıum24 ve Selçuk Sports yer almaktadır. Bu adresler herhangi bir ücret talep etmeden maçları şifresiz bir şekilde yayınlamaktadırlar.

Süper Lig 13. Hafta Gaziantep-Fenerbahçe ilk 11’leri belli oldu!

Gaziantep ilk 11

Fenerbahçe ilk 11



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:48
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