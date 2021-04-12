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Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri

Fenerbahçe Süper Lig’in 34.haftasında Gaziantep FK’yı ağırladı. Futbol severler Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports FB – Gaziantep Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:45
Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 34.haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe sahasında Avrupa kupalarına katılmak isteyen Gaziantep FK ile karşılaşacak. Süper Lig’de şu anada kadar topladığı 63 puanla Beşiktaş’ın 7 puan gerisinde ikinci sırada olan kanarya farkı kapatmak için sahaya çıkacak.

Son haftaların formda ekibi Gaziantep FK ise Kadıköy’de çıkışını sürdürmek istiyor. Gaziantep temsilcisi ligde 50 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo(MertHakan), Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam (Samatta)

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

Emre Belözoğlu kadroyu değiştirecek

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu geçen hafta Yeni Malatya karşısında yaşanan puan kaybının ardından kadroda değişikliğe gidecek. Genç teknik adam bu maçta orta sahada İrfan yerine Pelkas’ı tercih ederken, forvet hattında ise performansıyla eleştiri alan Samatta yerine Thiam’a şans verecek.

Öte yandan ligin son virajına girilen dönemde Emre Belözoğlu oyuncularını şampiyonluğa inandırmak istiyor. Kalan tüm maçların kazanılması halinde şampiyon olacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sarı kanarya iç sahada zorlanıyor

Fenerbahçe bu sezon iç sahada adete kabus yaşıyor. Sarı lacivertliler dış sahada dikkat çekici bir şekilde son yılların en iyi performansını gösterse de, iç sahada tam tersi bir grafik çiziyor. Erol Bulut’un ardından takımın başında geçen Emre Belözoğlu’da bu durumu oyuncularına hatırlatarak Gaziantep FK maçında bu istatistiği bitirmek istiyor.

7 oyuncu kart sınırında

Ligdeki kalan maçları da düşünmek zorunda olan Fenerbahçe’de zorlu Gaziantep maçı öncesi 7 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Emre Belözoğlu, kart sınırında olan Caner Erkin, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Dimitris Pelkas’a gereksiz kart görmemeleri için uyarılarda bulundu.

Öte yandan sakatlıklarını atlatıp takımdan ayrı çalışmalara başlayan Sadık, Perotti ve Mesut Özil Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı. Takımla çalışmalara başlayan Nazım Sangare’nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Gaziantep’te 5 eksik

Geçen hafta Başakşehir’i sahasında 2-0’la geçen Gaziantep FK Fenerbahçe deplasmanında da çıkışını sürdürmek istiyor. Gaziantep temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan ile Alin Tosca, Ulaş Zengin ve Jefferson’un sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor. Öte yandan takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Muhammed Demir’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ayrıca Gaziantep ekibinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto’da cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaçta başlayacak?

12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak olan Fenerbahçe Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGaziantep FKSüper LigMaç özeti
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