İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 34.hafta heyecanı Fenerbahçe Gaziantep FK maçıyla devam ediyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maç öncesi futbol severler Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:30
Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 34.haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında final maçına çıkacak olan Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet arayacak. Son haftaların formda ekibi Gaziantep FK ise çıkışını Fenerbahçe deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe Beşiktaş’ın kazanmasıyla 7’ye çıkan puan farkını düşürmek ve şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak adına maça çıkarken, Gaziantep temsilcisi Avrupa kupalarını zorlamak istiyor. Sarı lacivertliler ligde Fenerbahçe’nin 7 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gaziantep ekibi ise 50 puanla ligde 5’inci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo(MertHakan), Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam (Samatta)

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

Fenerbahçe’de kadro değişiyor

Fenerbahçe’de geçen hafta Yeni Malatya karşısında alınan beraberliğin ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu kadroda değişikliğe gidecek. Geçen hafta Pelkas’ın yerine 11’de başlayan İrfan Can’ın yeniden yedeğe çekilmesi beklenirken, performansıyla eleştirilen Samatta’nın yerine ise Thiam’ın sahada olması bekleniyor. Ayrıca orta sahada Gustavo’nun yerine de Mert Hakan yer alabilir.

Gaziantep’te Sa Pinto cezalı

Süper Lig’in ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantep FK son haftalarda çıkışa geçti. Geçen hafta sahasında Başakşehir’i 2-0’la geçen kırmızı siyahlılar çıkışını Kadıköy’de de sürdürmek istiyor

Öte yandan Gaziantep temsilcisinde teknik direktör Sa Pinto bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları süren Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan ile Alin Tosca, Ulaş Zengin ve Jefferson’da Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe’de 7 isim kart sınırında

Fenerbahçe’de zorlu Gaziantep maçı öncesi Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Gaziantep maçında bu isimlerin kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında sahada olamayacak.

Öte yandan sakatlıkları atlatan Sadık, Mesut ve Perotti ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Bu üç oyuncu Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı saat kaçta başlıyor?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçı izlemek için beIN Sports üyeliğinin olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Ancak maçlar intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Bu siteler yasal değildir. Kaçak yayın yapan bu sitelere takip etmekte artık yeni yasa ile birlikte suç sayılıyor. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden geldiği gibi yayın kalitesi de kötüdür.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 12.04.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeınsportsFenerbahçeGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?
Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
Beşiktaş Cenk Tosun sakatlığı ne, tedavisi kaç hafta sürecek?
Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok?
Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok?
BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri

Popüler Haberler

Canlı izle Fenerbahçe Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları; 13 Nisan 2021 Salı burç yorumları
Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada böcek öldürme görmek anlamı ve yorumu
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir? Haydar Köyel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Kahve Falında X harfi görmek ne demektir? Falda X görmenin anlamı
Whatsapp benzeri anlık mesajlaşma uygulamaları 2021
Rüyada kabak görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? kabak görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
2021Berat Kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Nisan 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Nisan 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
SGK prim iadesi başvurusu şartları nelerdir, kimlere SGK prim iadesi yapılır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emeklilik maaşı oranları
Ehliyet sorgulama nasıl yapılır? 2021 tc kimlikle ehliyet sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.