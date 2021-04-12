Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 34.haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında final maçına çıkacak olan Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında mutlak galibiyet arayacak. Son haftaların formda ekibi Gaziantep FK ise çıkışını Fenerbahçe deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe Beşiktaş’ın kazanmasıyla 7’ye çıkan puan farkını düşürmek ve şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak adına maça çıkarken, Gaziantep temsilcisi Avrupa kupalarını zorlamak istiyor. Sarı lacivertliler ligde Fenerbahçe’nin 7 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gaziantep ekibi ise 50 puanla ligde 5’inci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe:

Gaziantep FK:

Fenerbahçe’de kadro değişiyor

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo(MertHakan), Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam (Samatta)Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

Fenerbahçe’de geçen hafta Yeni Malatya karşısında alınan beraberliğin ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu kadroda değişikliğe gidecek. Geçen hafta Pelkas’ın yerine 11’de başlayan İrfan Can’ın yeniden yedeğe çekilmesi beklenirken, performansıyla eleştirilen Samatta’nın yerine ise Thiam’ın sahada olması bekleniyor. Ayrıca orta sahada Gustavo’nun yerine de Mert Hakan yer alabilir.

Gaziantep’te Sa Pinto cezalı

Süper Lig’in ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantep FK son haftalarda çıkışa geçti. Geçen hafta sahasında Başakşehir’i 2-0’la geçen kırmızı siyahlılar çıkışını Kadıköy’de de sürdürmek istiyor

Öte yandan Gaziantep temsilcisinde teknik direktör Sa Pinto bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları süren Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan ile Alin Tosca, Ulaş Zengin ve Jefferson’da Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe’de 7 isim kart sınırında

Fenerbahçe’de zorlu Gaziantep maçı öncesi Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Gaziantep maçında bu isimlerin kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında sahada olamayacak.

Öte yandan sakatlıkları atlatan Sadık, Mesut ve Perotti ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Bu üç oyuncu Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı saat kaçta başlıyor?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçı izlemek için beIN Sports üyeliğinin olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Ancak maçlar intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Bu siteler yasal değildir. Kaçak yayın yapan bu sitelere takip etmekte artık yeni yasa ile birlikte suç sayılıyor. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden geldiği gibi yayın kalitesi de kötüdür.

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