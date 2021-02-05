Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim oldu? FB - GS derbisi Var hakemleri ve orta hakemi

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı takım 3 – 1’lik skor ile sarı lacivertli takımı mağlup etmişti. O maçın hakemliğini ise Halil Umut Meler yapmıştı. Şampiyonlar Lig’inde üst düzeyde maçları yöneten bir diğer isim ise Cüneyt Çakır. Çakır’ın yarın oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisini de yönetmesi bekleniyor. Deneyimi çok olan hakemin kariyer hayatında yönettiği pek çok derbi bulunuyor.

Derbinin hakemi kim olacak?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin hakemliğini %90 Cüneyt Çakır yapacak gibi duruyor. Bir diğer altenatif isim ise, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş – Trabzonspor maçını başarılı bir şekilde yöneten Halil Umut Meler.

Çakır ile Meler dinlendiler

Olumsuz bir durum yaşanmazsa Çakır

MHK, hafta içinde oynanan maçlara Çakır’ı riske atmayarak vermedi. Dün oynanan Ç.Rizespor – Kasımpaşaspor karşılaşmasındı başarılı hakem VAR odasında bekledi. Testlerinin sonucu pozitif olan ve bir süredir karantina altında bulunan Bahattin Duran da derbiden önce, bugün oynanacak Sivasspor – B.B Erzurumspor maçında Fırat Aydınus’un kıdemli yardımcılığını yaptı. Meler ise 23. Haftayı dinlenerek bitirdi.

MHK, virüs gibi herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı taktirde, Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde hakem üçlüsü olarak Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun isimlerini söyleyecek.

Maçta VAR odasında, bir tanesi FİFA kokartlı (VAR), iki tanesi yardımcı (AVAR) olmak üzere 3 tane hakem görevlendirilecek. Ayrıca, TFF’de “Yüksek dereceli riskli” grubunda yer alan Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmasında deneyimi olan dört temsilci ataması yapacak. 3 temsilci saha içi ile soyunma odası koridorlarında gözlem yapacaklar.