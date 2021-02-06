Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar ve FB GS derbi maçı internet yayınları

Bütün dünyanın gözü bu derbide! Süper Lig’in 24. Haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini veren yabancı kanalların hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. BeIN Sport kanalında şifreli olarak yayınlanacak olan maçı yabancı kanallardan şifresiz olarak izlemek isteyenler intenet üzerinden araştırmaya başladı. 6 Şubat Cumartesi saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşmayı şifresiz olarak veren kanallar şu şekilde:
Arena Sport 1 HD (cro)
Arena Sport 2 HD (serbia)
Az Tv(Azerbaycan)
beIN Sport Max 7
beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)
BT Sport Extra Red Button
OTE Sport 7 HD
Sky Sport 8 (Germany)
Sport Tv1 (Portugal)
Supersport Maximo 1
Tivibuspor 1 HD
Viasat Xtra 3
intenet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;
Fox Soccer 2GO
Proximus 11+ HD (Belçika)
TeleClub Sport PPV /HD
ViaPlay (Denmark)
ViaPlay (Finland)
ViaPlay (Norway)
ViaPlay (Sweden)
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
—————————
BT SPORT EXTRA 5
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
—————————
SKY SPORT 5
Sky Sport 5 Frekansı
Uydu Adı : Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10