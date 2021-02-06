Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar ve FB GS derbi maçı internet yayınları

Bütün dünyanın gözü bu derbide! Süper Lig’in 24. Haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini veren yabancı kanalların hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. BeIN Sport kanalında şifreli olarak yayınlanacak olan maçı yabancı kanallardan şifresiz olarak izlemek isteyenler intenet üzerinden araştırmaya başladı. 6 Şubat Cumartesi saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşmayı şifresiz olarak veren kanallar şu şekilde:

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

intenet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

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BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

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SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10