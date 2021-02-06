İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar ve FB GS derbi maçı internet yayınları

Dev derbiye saatler kala taraftarlar, maçı şifresiz olarak izleyebilecekleri kanalları aramaya başladı. BeIN Sport kanalından şifreli olarak yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayacak olan yabancı kanallar ve internet siteleri merak edilmeye başlandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:07
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar ve FB GS derbi maçı internet yayınları
Takip Et:

Bütün dünyanın gözü bu derbide! Süper Lig’in 24. Haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini veren yabancı kanalların hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. BeIN Sport kanalında şifreli olarak yayınlanacak olan maçı yabancı kanallardan şifresiz olarak izlemek isteyenler intenet üzerinden araştırmaya başladı. 6 Şubat Cumartesi saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşmayı şifresiz olarak veren kanallar şu şekilde:

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

intenet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

—————————

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

—————————

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 14:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DerbiSüper LigGalatasarayFenerbahçeKanalYayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altınordu ile Boluspor karşı karşıya gelecek
Altınordu ile Boluspor karşı karşıya gelecek
Menemenspor 3 puan hedefinde
Menemenspor 3 puan hedefinde
Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı!
Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı!
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı!
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı!
Michael Frey, gol atmaya devam ediyor!
Michael Frey, gol atmaya devam ediyor!
Lecce evinde kaybetti
Lecce evinde kaybetti

Popüler Haberler

Kanal 7 Yaralı Kalbim hafta sonu yayınlanıyor mu, saat kaçta?
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar ve FB GS derbi maçı internet yayınları
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
Youtube Daha Sonra İzle videoları nasıl silinir?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız hakkında bilgiler
6 Şubat 2021 Cumartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Adu filmi konusu ve oyuncuları
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Bilirkişi nedir? Bilirkişi olma şartları nelerdir, ne kadar maaş alır?
Vergi yapılandırması kaç taksit olacak? Ödemeler ne zaman başlayacak?
Dang Humması nedir? Survivor'da Aycan, Berkan ve Elif sivrisineklerin ısırmasıyla Dang Humması hastalığına yakalandı!
La Casa de Papel 5.Sezon ne zaman yayınlanacak?
Tam karantina ve tam kapanma nedir, nasıl uygulanır?
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı Kaç?
Öğrencilere kredi kartı veren bankalar ve şartları
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? FB GS derbi maçı kadroları ve eksik oyuncular

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.