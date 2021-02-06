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Fenerbahçe Galatasaray maçında seyirci var mıydı? FB GS maçı öncesi Fatih Terim'den küfür ve seyirci açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü derbiden önce basın mensupları ile buluştu. Oldukça kızgın olan Teknik Direktör, “Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyorduk fakat seyirci var. Localar da dolu. Takımımıza, çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler… Kimsenin bir şey yaptığı yok!” ifadelerini kullandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 19:07
Fenerbahçe Galatasaray maçında seyirci var mıydı? FB GS maçı öncesi Fatih Terim'den küfür ve seyirci açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Derbiden önce maça değinmeyen ve önemli açıklamalarda bulunan Teknik Direktör, özellikle loca kısımlarından kendilerine küfür edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, her birini tespit ediyoruz.”

Fatih Terim; seyircisiz oynadıklarını tahmin ederken aslında seyircinin olduğunu söyledi. Seyirci varken küfre alışık olduklarını söyleyen Terim; “Takımımıza çıkarken küfür, çalışanlarımıza küfür, bunların her birini tespit ediyoruz. Temsilcilerin hiçbiri bir şey yapmıyor. Ben cezalı olduğum zaman yardımcılarımı vermediler. Bu da TFF’den birilerinin yardımcı olduğu anlamına geliyor” dedi.

“6222 diye bir şey var de mi?”

“Maçtan önce röportaj için gelen oyuncular, bizlere tribünden, localardan küfür ediliyor. 6222 diye bir şey var de mi? Peki böyle bir ortamda nasıl oluyor? Demek ki federasyonun da desteği var.”



Son Güncelleme: 06.02.2021 19:07
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FbGSMaçFatihTerim
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