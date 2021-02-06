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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim? GS FB Derbisi VAR hakemleri

Beklenen gün geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği 24.haftanın en önemli maçı bugün gerçekleşecek. Akşam oynanılacak maça dair bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

06 Şubat 2021 Cumartesi 17:47
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi kim? GS FB Derbisi VAR hakemleri
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Bildiğiniz üzere bugün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan maç Ülker Arena Stadı’nda oynanacak. 19.00’da başlayacak maçın hakemleri belirlendi.

 

Büyük derbinin VAR, AVAR, orta ve dördüncü hakemlerinin adları verildi.

 

VAR hakemi olarak maçta Ali Palabıyık yer alırken AVAR hakemleri olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Tokat’ın isimleri verildi.

 

Orta sahada Cüneyt Çakır, yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile birlikte hakemlik yapacak.

 

Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek’tir.

 

 

ALİ PALABIYIK

 

Ali Palabıyık 40 yaşındadır. Asıl işi öğretmenlik olan Palabıyık, şimdi yaptığı meslek olan hakemlikte üst klasmanda yer almaktadır. Çok merak edilse de hangi takımı tuttuğu bilinmemektedir.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
DerbiFenerbahçeGalatasarayAli Palabıyık
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