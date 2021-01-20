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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’de ikinci yarının derbi fikstürü belli oldu. Fenerbahçe Galatasaray derbisi 6 Şubat tarihinde oynanacak.

20 Ocak 2021 Çarşamba 15:49
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu 22 ve 29 hafta maç programlarını açıkladı. Açıklanan haftaların içerisinde Fenerbahçe Galatasaray derbisi de yer alıyor. Açıklanan programa göre ligin 22.haftasında oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00’de oynanacak.

23. haftanın kritik karşılaşması Galatasaray Başakşehir ise 2 Şubat Salı günü 19:00’de başlayacak. 24.haftadaki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ise 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’de başlayacak.

TFF’den yapılan açıklamada 22 ile 29 hafta maç programının bu şekilde gerçekleşeceği bildirildi. Öte yanda Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinin hakemleri oynanacak hafta içerisinde MHK tarafından belirlenecek. Bu yıl 3 büyük takımında zirve mücadelesinde yer alması ise derbileri daha da özel bir hale getiriyor. Söz konusu derbiler şampiyonluk yolunda en zorlu viraj olarak görülüyor.



Son Güncelleme: 20.01.2021 15:49
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayDerbi
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