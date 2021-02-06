Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Onyekuru'ya özel önlem alacak

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut Galatasaray derbisi öncesi Onyekuru’ya özel olarak hazırlanılmasını istedi.
Erol Bulut bugün yapılan son taktik idmanda özellikle defans oyuncularına Onyekuru’nun defans arkasına yapacağı koşulara karşı dikkatli olmasını istedi. Öte yandan önde baskı yapmak isteyen Erol Bulut, defans oyuncularının önde kaldıkları sürelerde Onyekuru ile bire bir eşleşmesi yönünde de oyuncularına talimat verdi. Fenerbahçe’nin savunma yapısı derbide tamamen Onyekuru üzerine kurulacak.
Son Güncelleme: 06.02.2021 16:03