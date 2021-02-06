İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Onyekuru'ya özel önlem alacak

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu. Sarı lacivertlilerde dev maç öncesi Onyekuru için özel çalışma yapıldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:03
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Onyekuru'ya özel önlem alacak
Takip Et:

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut Galatasaray derbisi öncesi Onyekuru’ya özel olarak hazırlanılmasını istedi.

Geçen sezon Galatasaray’ın 20 yıllık seriyi bitirdiği maçta Onyekuru’nun defans arkasına yaptığı koşular maçın skoruna direk olarak etki etmişti. Devre arasında Galatasaray’a dönen ve çıktığı ilk iki maçta da etkili bir görüntü çizen Onyekuru’nun derbide etkisini azaltmak isteyen Erol Bulut, oyuncularını uyardı.

Erol Bulut bugün yapılan son taktik idmanda özellikle defans oyuncularına Onyekuru’nun defans arkasına yapacağı koşulara karşı dikkatli olmasını istedi. Öte yandan önde baskı yapmak isteyen Erol Bulut, defans oyuncularının önde kaldıkları sürelerde Onyekuru ile bire bir eşleşmesi yönünde de oyuncularına talimat verdi. Fenerbahçe’nin savunma yapısı derbide tamamen Onyekuru üzerine kurulacak.



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayDerbiOnyekuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaraylı Babel derbide oynarsa 1 yıl daha takımda kalacak!
Galatasaraylı Babel derbide oynarsa 1 yıl daha takımda kalacak!
Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı: 1-4
Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı: 1-4
Galatasaray’a Falcao müjdesi! Derbide kadroda
Galatasaray’a Falcao müjdesi! Derbide kadroda
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Wesley Sneijder'den flaş skor tahmini
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Wesley Sneijder'den flaş skor tahmini
Fenerbahçe'de Sosa ve Samatta Galatasaray derbisiyle ilk 11'e dönecek
Fenerbahçe'de Sosa ve Samatta Galatasaray derbisiyle ilk 11'e dönecek
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kilit ismi Sosa olacak
Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kilit ismi Sosa olacak

Popüler Haberler

Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
Sanatçı ve müzisyenlere 1000 TL destek ve yardım başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nedir?
Sevgili Geçmiş final mi yapacak? Dizi finale doğru gidiyor!
Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2020 Perşembe iş, aşk ve para burç yorumları
Müge Anlı Şevki Hoca programda neden yok, ayrıldı mı?
24 Nisan Survivor erzak ödülünü kim aldı?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yerleri neresi? Türkan Hanımın Konağı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Şubat 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Altın ne kadar oldu? 7 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 7 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Şubat 2021 Pazar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 7 Şubat 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.