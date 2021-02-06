Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Onyekuru'ya özel önlem alacak

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut Galatasaray derbisi öncesi Onyekuru’ya özel olarak hazırlanılmasını istedi.

Geçen sezon Galatasaray’ın 20 yıllık seriyi bitirdiği maçta Onyekuru’nun defans arkasına yaptığı koşular maçın skoruna direk olarak etki etmişti. Devre arasında Galatasaray’a dönen ve çıktığı ilk iki maçta da etkili bir görüntü çizen Onyekuru’nun derbide etkisini azaltmak isteyen Erol Bulut, oyuncularını uyardı.

Erol Bulut bugün yapılan son taktik idmanda özellikle defans oyuncularına Onyekuru’nun defans arkasına yapacağı koşulara karşı dikkatli olmasını istedi. Öte yandan önde baskı yapmak isteyen Erol Bulut, defans oyuncularının önde kaldıkları sürelerde Onyekuru ile bire bir eşleşmesi yönünde de oyuncularına talimat verdi. Fenerbahçe’nin savunma yapısı derbide tamamen Onyekuru üzerine kurulacak.