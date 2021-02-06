Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? FB GS derbi maçı kadroları ve eksik oyuncular

6 Şubat 2021 saat 19.00’da başlaması beklenen dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak görülen Fenerbahçe-Galatasaray maçında geri sayım başladı.Kıran kırana geçmesi beklenen maç Bein Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.Liderliğini korumak isteyecek olan Fenerbahçe diğer yandan derbiyi kazanarak liderliğe oturmak isteyen Fatih Terim’li Galatasaray.Maçın 2 takım arasında büyük mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11’ler nedir?

Fenerbahçe

Altay

Nazım

Serdar

Szalai

Caner

Ozan

Gustavo

Valencia

Sosa

Thiam

Samatta

Galatasaray

Muslera

Yedlin

Donk

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Babel

Arda

Emre Kılınç

Mostafa Mohamed

Derbide görev alacak hakem hangileridir?

Büyük maçta düdük çalması beklenen hakemin Cüneyt Çakır olduğu açıklandı.Yardımcıları ise Bahattin Duran,Tarık Ongun,Hüseyin Göçek’dir.