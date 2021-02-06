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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? FB GS derbi maçı kadroları ve eksik oyuncular

Sükrü saraçoğlu stadında karşılaşacak olan iki dev takımının muhtemel 11'leri ve maçı yönetecek hakemler belli oldu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 10:32
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? FB GS derbi maçı kadroları ve eksik oyuncular
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6 Şubat 2021 saat 19.00’da  başlaması beklenen dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak görülen Fenerbahçe-Galatasaray maçında geri sayım başladı.Kıran kırana geçmesi beklenen maç Bein Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.Liderliğini korumak isteyecek olan Fenerbahçe diğer yandan derbiyi kazanarak liderliğe oturmak isteyen Fatih Terim’li Galatasaray.Maçın 2 takım arasında büyük mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11’ler nedir?

Fenerbahçe

Altay

 Nazım

 Serdar

 Szalai

Caner

 Ozan

 Gustavo

Valencia

 Sosa

Thiam

 Samatta

 

Galatasaray

Muslera

 Yedlin

 Donk

 Marcao

 Saracchi

 Taylan

 Belhanda

Babel

 Arda

 Emre Kılınç

 Mostafa Mohamed

Derbide görev alacak hakem hangileridir?

Büyük maçta düdük çalması beklenen hakemin Cüneyt Çakır olduğu açıklandı.Yardımcıları ise Bahattin Duran,Tarık Ongun,Hüseyin Göçek’dir.



Son Güncelleme: 06.02.2021 10:32
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayDerbi
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