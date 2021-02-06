Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? FB GS derbi maçı kadroları ve eksik oyuncular

6 Şubat 2021 saat 19.00’da başlaması beklenen dünyanın sayılı derbilerinden biri olarak görülen Fenerbahçe-Galatasaray maçında geri sayım başladı.Kıran kırana geçmesi beklenen maç Bein Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.Liderliğini korumak isteyecek olan Fenerbahçe diğer yandan derbiyi kazanarak liderliğe oturmak isteyen Fatih Terim’li Galatasaray.Maçın 2 takım arasında büyük mücadeleye sahne olması bekleniyor.
Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11’ler nedir?
Fenerbahçe
Altay
Nazım
Serdar
Szalai
Caner
Ozan
Gustavo
Valencia
Sosa
Thiam
Samatta
Galatasaray
Muslera
Yedlin
Donk
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Babel
Arda
Emre Kılınç
Mostafa Mohamed
Derbide görev alacak hakem hangileridir?
Büyük maçta düdük çalması beklenen hakemin Cüneyt Çakır olduğu açıklandı.Yardımcıları ise Bahattin Duran,Tarık Ongun,Hüseyin Göçek’dir.