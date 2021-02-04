Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB GS derbi maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman?

Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, 24. haftada sarı kırmızılı takım ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı yenip liderlik pozisyonunu korumayı düşünürken, Fatih Terim önderliğinde ki Galatasaray da zorlu karşılaşmadan 3 puan ile dönmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’nin hocalığını yapan Erol Bulut’un en önemli kozunun yeni transferleri Mesut Özil olacağı tahmin ediliyor. Erol Bulut fırsat verirse Mesut Özil, sonradan da oyuna girecek olsa Fenerbahçe forması ile ilk defa derbide yer alacak.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşması ilk 11 tahmini

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılacak karşılaşma, 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1’de canlı olarak aktarılacak.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sosa, Thiam, Samatta

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed