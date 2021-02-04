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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB GS derbi maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için son saatler. Süper Lig’in 24. haftasında ki en önemli maç olan karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadı’nda olacak. Son haftaların önemli çıkış yapan 2 takımı arasında oynanacak maç öncesinde, derbinin ne zaman ve hangi saatte olacağı merak edildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:16
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB GS derbi maçı yayın bilgileri
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman?

Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, 24. haftada sarı kırmızılı takım  ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı yenip liderlik pozisyonunu korumayı düşünürken, Fatih Terim önderliğinde ki Galatasaray da zorlu karşılaşmadan 3 puan ile dönmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’nin hocalığını yapan Erol Bulut’un en önemli kozunun yeni transferleri Mesut Özil olacağı tahmin ediliyor. Erol Bulut fırsat verirse Mesut Özil, sonradan da oyuna girecek olsa Fenerbahçe forması ile ilk defa derbide yer alacak.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılacak karşılaşma, 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1’de canlı olarak aktarılacak.

Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşması ilk 11 tahmini

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sosa, Thiam, Samatta

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayDerbiSaatKanal
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