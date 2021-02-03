Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi gün oynanacak?

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak bu mücadele için geri sayım başladı. Ligin ilk sırasında bulunan ve Galatasaray’ın 3 puan önünde yer alan Fenerbahçe ile ligin 2. sırasında yer alan Galatasaray’ın karşılaşacağı mücadele, cumartesi akşamı oynanacak.
Maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, hem liderliğini sürdürmek istiyor hem de rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Galatasaray ise maçtan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe’yi puan olarak yakalamayı hedefliyor.
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması ne zaman?
Fenerbahçe’de sahaya çıkması beklenen 11
Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa (Mert Hakan), Valencia, Thiam, Samatta.
Galatasaray’da sahaya çıkması beklenen 11
Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, E. Kılınç, Mohamed