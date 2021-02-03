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Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi gün oynanacak?

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi için, futbolseverler geri sayıma başladı. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu derbiyi iki takımın taraftarları da heyecanla bekliyor. Peki, bu karşılaşma hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:04
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi gün oynanacak?
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Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak bu mücadele için geri sayım başladı. Ligin ilk sırasında bulunan ve Galatasaray’ın 3 puan önünde yer alan Fenerbahçe ile ligin 2. sırasında yer alan Galatasaray’ın karşılaşacağı mücadele, cumartesi akşamı oynanacak.

Maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, hem liderliğini sürdürmek istiyor hem de rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Galatasaray ise maçtan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe’yi puan olarak yakalamayı hedefliyor.

 

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması ne zaman?

Son 4 maçını kazanan Galatasaray ile son 9 maçının 8’ini kazanan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı bu mücadele 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak. Ülker Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev derbi, beIN SPORTS HD 1 ekranlarında taraftarla buluşacak.

 

Fenerbahçe’de sahaya çıkması beklenen 11

Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa (Mert Hakan), Valencia, Thiam, Samatta.

Galatasaray’da sahaya çıkması beklenen 11

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, E. Kılınç, Mohamed



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaraySüper LigDerbi
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