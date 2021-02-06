Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler - FB GS derbi maçı 6 Şubat eksikler ve maç kadroları

Süper Lig 24. Haftada oynanacak derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma Ülker Stadı’nda olacak. Karşılaşmanın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. Derbi beIN Sports’dan canlı olarak aktarılacak.

48 puanda olan Fenerbahçe, derbiden de galip ayrılarak liderliğini korumayı hedefliyor. Sarı kırmızılı takım ligde çıktığı 22 maçtan 14 galibiyet, 3 beraberlik ve de 5 bağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray, toplamış olduğu 45 puan ile 23. Haftayı averajla 2. Sırada bitirdi ve derbiyi de kazanıp zirveye adım atma niyetinde.

Takımların eksikleri

Sarı lacivertli takımın derbi kadrosunda: Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ile İrfan Can Kahveci olmayacak. Aynı zamanda hafta içinde sakatlanan Luis Gustavo’nun durumuda maç saati geldiğinde netlik kazanacak.

Sarı kırmızılı takımın en önemli eksiği de Feghouli. Takımın yeni transferi Gedson Fenandes de kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i

Altay

Nazım Sangare

Serdar

Szalai

Caner Erkin

Ozan Tufan

Sosa

Mert Hakan

Valencia

Osayi – Samuel

Thiam

Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Muslera

Yedlin

Donk

Marcao

Saracchi

Taylan

Etebo

Arda

Belhanda

Onyekuru

Muhammed

Kart sınırında bulunan isimler

Sarı lacivertli takımda Valencia ile Serdar Aziz kart sınırındalar. Sarı kırmızılı takımda isi Luyindama ve Belhanda sarı kart görürlerse sonra ki maçta cezalı olacaklar.